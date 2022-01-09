«Дженоа» Шевченко проиграл «Специи» с Коваленко

«Дженоа» проиграл на своем поле «Специи» в матче 21-го тура итальянской Серии А (0:1).



Генуэзская команда уступила в поединке, который пропускал украинский наставник «грифонов» Андрей Шевченко, так как у него накануне встречи был выявлен коронавирус.

«Специя» победила в этом матче благодаря голу Бастони на 14 минуте. Украинский легионер «Специи» Виктор Коваленко вышел на поле на 85 минуте и помог своей команде удержать победный счет.

Серия А. 21 тур

«Дженоа» - «Специя» - 0:1

Гол: Бастони, 14.

«Дженоа» занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков в 21 матче.

Также «Аталанта» с голом и ассистом Малиновского разгромила «Удинезе».



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