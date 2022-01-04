«Дженоа» Шевченко близка к аренда экс-форварда «Милана»

Нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек в ближайшее время вернется в Италию. 26-летний польский форвард подпишет арендное соглашение с «Дженоа», сообщает Football-Italia.

Команда украинского тренера Андрея Шевченко арендует Пентека до конца текущего сезона. В соглашении будет пункт о выкупе за 17 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний нападающий провел 9 матчей в чемпионате Германии и забил 1 мяч.

Отметим, что Пентек играл за «Дженоа», после чего перешел в «Милан».

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