«Дженоа» объявил о подписании новичка для Шевченко

«Дженоа», который возглавляет Андрей Шевченко, пополнил свой состав очередным новичком.
Генуэзский клуб официально объявил о переходе из австрийского «Штурма» форварда Келвина Йебоа. Новичку вручили футболку с номером 45.
Йебоа в нынешнем сезоне забил 14 голов и сделал восемь ассистов в 28-ми матчах за «Штурм». Ранее он играл за молодежную сборную Италии.
Ранее Андрей Шевченко дал советы игрокам «Дженоа» накануне матча против прямых конкурентов из «Специи», который состоится 9 января. Украинский тренер успел вылечиться от коронавируса.
«Грифоны» занимают в текущей таблице Серии А предпоследнее 19-е место с 12-ю очками. У «Специи» 16 очков и 17-е место.
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