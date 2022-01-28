«Дженоа» не идет на уступки по контракту Шевченко

Украинский тренер Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши из-за позиции «Дженоа».

Несмотря на то, что Шевченко уже покинул пост главного тренера «Дженоа», его контракт с итальянским клубом действителен до середины 2024 года.

«Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша провел переговоры с Андреем Шевченко.

Фонд, которому принадлежит «Дженоа», не хочет идти на какие-либо уступки относительно расторжения контракта с Шевченко. Они предпочитают ежемесячно платить меньшие суммы, чем сделать единоразовый платеж в размере, например, 6 миллионов евро.

Не думаю, что мы сможем с этим что-либо сделать», — пишет Павел Волосик, главный редактор известного польского спортивного издания Przegląd Sportowy.

Ранее сообщалось о том, что зарплата Шевченко в сборной Польши будет составлять 2,5 млн евро в год. Часть зарплаты будет выплачивать Польский футбольный союз, а часть — спонсоры.

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Сабо: в альянс Шевченко и сборной Польши не верю

Источник: Шевченко ведет переговоры с «Дженоа» по поводу разрыва контракта

Источник: Шевченко не возглавит сборную Польши

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