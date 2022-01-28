«Дженоа» не идет на уступки по контракту Шевченко

Украинский тренер Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши из-за позиции «Дженоа».
Несмотря на то, что Шевченко уже покинул пост главного тренера «Дженоа», его контракт с итальянским клубом действителен до середины 2024 года.
«Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша провел переговоры с Андреем Шевченко.
Фонд, которому принадлежит «Дженоа», не хочет идти на какие-либо уступки относительно расторжения контракта с Шевченко. Они предпочитают ежемесячно платить меньшие суммы, чем сделать единоразовый платеж в размере, например, 6 миллионов евро.
Не думаю, что мы сможем с этим что-либо сделать», — пишет Павел Волосик, главный редактор известного польского спортивного издания Przegląd Sportowy.
Ранее сообщалось о том, что зарплата Шевченко в сборной Польши будет составлять 2,5 млн евро в год. Часть зарплаты будет выплачивать Польский футбольный союз, а часть — спонсоры.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.