«Дженоа» начала переговоры с лидером сборной Украины

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в зимнее трансферное окно намерен подписать флангового нападающего. Украинский специалист заинтересован в услугах вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко.
Как утверждает журналист Николо Скира, переговоры о возможном трансфере уже начались.
Контракт 32-летнего Ярмоленко с «Вест Хэмом» действует до лета 2022 года. В текущем сезоне АПЛ украинец в составе «молотобойцев» провел восемь матчей.
Напомним, что 45-летний Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября этого года.
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