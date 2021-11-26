«Дженоа» начала переговоры с лидером сборной Украины

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в зимнее трансферное окно намерен подписать флангового нападающего. Украинский специалист заинтересован в услугах вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко.

Как утверждает журналист Николо Скира, переговоры о возможном трансфере уже начались.

Контракт 32-летнего Ярмоленко с «Вест Хэмом» действует до лета 2022 года. В текущем сезоне АПЛ украинец в составе «молотобойцев» провел восемь матчей.

Напомним, что 45-летний Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября этого года.

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One of #Genoa’s priority for the January #transfers window is to sign a winger. #Shevchenko would like to close for Andriy #Yarmolenko. His contract with #WestHam expires in June 2022. Opened talks. #transfers #WHUFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 26, 2021

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