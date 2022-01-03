«Дженоа» купила первого игрока при Шевченко

Защитник «Янг Бойз» Сильван Хефти подписал контракт с «Дженоа». Об этом сообщает официальный твиттер «грифонов».



По предварительной информации, трансфер 24-летнего швейцарца обошелся генуэзскому клубу в 5 миллионов евро.

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