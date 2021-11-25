Джеко: после первого тайма и отмененных голов стало казаться, что «Интер» сглазили

Нападающий «Интера» Эдин Джеко высказался после победного матча с «Шахтером» (2:0) в пятом туре Лиги чемпионов. Босниец сделал дубль и вывел свою команду в плей-офф.

«Интер» подписал меня забивать голы, и я стараюсь внести свой вклад. В первом тайме мы допустили много ошибок, но их вратарь тоже был хорош. Нам нужно было сохранять терпение и не пропустить. А затем во втором тайме нам, наконец, удалось забить два мяча.

Мы заработали три важнейших очка. В первом тайме мяч просто не шел в ворота, но и после перерыва показалось, что нас сглазили — из-за отмененных голов. Но в итоге мы добились своего. В перерыве тренер сказал нам продолжать в том же духе, потому что команда играла очень хорошо в первом тайме.

Та подача Перишича — половина гола. Поэтому я сразу же подошел к нему, чтобы поблагодарить. Это был просто идеальный навес», — цитирует Джеко официальный сайт УЕФА.

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