Джеко оказался под угрозой пропуска матча с Украиной

Сборная Боснии и Герцеговины может провести ноябрьскую сессию отбора к ЧМ-2022 без своего лидера.

Как сообщает телеканал «Футбол», Эдин Джеко может не восстановиться от повреждения, которое он получил в миланском дерби 7 ноября. У форварда «Интера» травмирована задняя поверхность бедра. Джеко успел пропустить понедельничную тренировку.

Напомним, что сборной Боснии и Герцеговины предстоят два решающих матча отбора к ЧМ-2022: против Финляндии (13 ноября) и Украины (16 ноября).

Эдин Джеко является рекордсменом своей национальной команды по матчам (118) и голам (60).

Ранее сборная Украины прилетела в Одессу на товарищеский матч с Болгарией, который состоится 11 ноября на стадионе «Черноморец». При этом канал «Украина» не покажет игру в прямом эфире.

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