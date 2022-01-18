Двукратный вице-чемпион Первой лиги покинул «Диназ»

Опытный хавбек продолжит карьеру в другом клубе.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, крайний полузащитник Максим Банасевич договорился о расторжении контракта с «Диназом», который должен был действовать до 30 июня нынешнего года.

26-летний Банасевич, поигравший в свое время за дубли «Оболони» и «Зари», а также «Десну», «Колос», «Рух» и «Металлист 1925», в текущем сезоне Второй лиги провел 19 матчей и забил 3 мяча. Также на его счету 1 поединок в Кубке Украины.

Дважды в карьере, по разу с «Десной» и «Колосом», футболист становился серебряным призером Первой лиги.

«Диназ» занимает 4-е место в группе А Второй лиги. По окончании осенней части сезона вышгородцы завершили сотрудничество с главным тренером Владимиром Бондаренко. Подготовку к весенней отрезку чемпионата команда начнет под руководством Александра Головко.

Во время паузы зимней паузы коллектив из Киевской области покинули защитник Роман Помазан, полузащитник Тамаз Авдалян и форвард Александр Апанчук. Велика вероятность того, что больше не будет играть за «Диназ» нападающий и по совместительству президент клуба Роман Капанистый.

Ранее наш сайт сообщал, что первый зимний новичок прошел медосмотр для «Кривбасса».



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