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Две украинки вошли в топ-25 заездов в санном спорте на Олимпиаде

Игорь Яслик
Игорь Яслик
07.02.2022
17:29
Новость
Олимпиада

7 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялись два заезда в женском санном спорте.

Украину представляли две спортсменки. Елена Стецькив показала 19-й результат, Юлианна Туницкая — 22-й. Они обе примут участие в третьем и четвертом заездах, которые запланированы на 8 февраля. В четвертом заезде, где и решится судьба медалей, квалифицируются 20 лучших саночниц по итогам первых трех попыток.

После двух заездов лидирует немка Натали Гайзенбергер. Второе место занимает другая представительница Германии Анна Беройтер, третье — россиянка Татьяна Иванова.

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