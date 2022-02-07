Две украинки вошли в топ-25 заездов в санном спорте на Олимпиаде

7 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялись два заезда в женском санном спорте.

Украину представляли две спортсменки. Елена Стецькив показала 19-й результат, Юлианна Туницкая — 22-й. Они обе примут участие в третьем и четвертом заездах, которые запланированы на 8 февраля. В четвертом заезде, где и решится судьба медалей, квалифицируются 20 лучших саночниц по итогам первых трех попыток.



После двух заездов лидирует немка Натали Гайзенбергер. Второе место занимает другая представительница Германии Анна Беройтер, третье — россиянка Татьяна Иванова.



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