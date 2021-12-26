Фрибет 3000 UAH
Астон Вилла — Челси
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Другие
  4. Биатлон

Две украинки пропустят этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Павел Соловей
Павел Соловей
26.12.2021
21:07
Новость
Другие
Биатлон

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что Ирина Петренко и Анастасия Меркушина пропустят пятый этап Кубка мира. Соревнования в Оберхофе пройдут с 6 января по 9 января в немецком Оберхофе.

«Нашли инфекцию у Петренко. Так же, как и у Меркушиной. Петренко сейчас назначили лечение, она дома. 27 декабря вылетает в Поклюку, где будет с нашим врачом продолжать лечение. И там уже будем дальше смотреть на ее состояние. На предыдущем этапе из-за этого у Петренко был кашель. У нее и у Насти Меркушиной. Просто у Меркушиной немного легче, у Ирины – немного сложнее.

Улучшилось ли состояние Меркушиной? Не знаю, как она пробежала одиночный микст, какое у нее состояние и результат, коррекции же не было такой, как на уровне национальной команды. Поэтому это еще ни о чем не говорит, что она бежала. Анастасия также вылетает 27 декабря в Поклюку. Там Меркушина и Петренко будут работать с тренерами. Врач будет смотреть на их состояние и уже думать, что и как, будут ли они выступать или не будут.

На этапе в Оберхофе точно не будут выступать ни Меркушина, ни Петренко. А вот по Рупольдингу будет видно по тому собранию, которое пройдет в Поклюке, в зависимости от их состояния», — цитирует Брынзака Суспильне спорт.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Санитру могут оставить главным тренером мужской сборной Украины по биатлону до 2026 года
Санитру могут оставить главным тренером мужской сборной Украины по биатлону до 2026 года
Украинский биатлонист сдал положительный тест на допинг
Украинский биатлонист сдал положительный тест на допинг
Стало известно, кто из украинских биатлонисток полетит на Олимпиаду
Стало известно, кто из украинских биатлонисток полетит на Олимпиаду

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи