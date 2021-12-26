Две украинки пропустят этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что Ирина Петренко и Анастасия Меркушина пропустят пятый этап Кубка мира. Соревнования в Оберхофе пройдут с 6 января по 9 января в немецком Оберхофе.

«Нашли инфекцию у Петренко. Так же, как и у Меркушиной. Петренко сейчас назначили лечение, она дома. 27 декабря вылетает в Поклюку, где будет с нашим врачом продолжать лечение. И там уже будем дальше смотреть на ее состояние. На предыдущем этапе из-за этого у Петренко был кашель. У нее и у Насти Меркушиной. Просто у Меркушиной немного легче, у Ирины – немного сложнее.

Улучшилось ли состояние Меркушиной? Не знаю, как она пробежала одиночный микст, какое у нее состояние и результат, коррекции же не было такой, как на уровне национальной команды. Поэтому это еще ни о чем не говорит, что она бежала. Анастасия также вылетает 27 декабря в Поклюку. Там Меркушина и Петренко будут работать с тренерами. Врач будет смотреть на их состояние и уже думать, что и как, будут ли они выступать или не будут.

На этапе в Оберхофе точно не будут выступать ни Меркушина, ни Петренко. А вот по Рупольдингу будет видно по тому собранию, которое пройдет в Поклюке, в зависимости от их состояния», — цитирует Брынзака Суспильне спорт.

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