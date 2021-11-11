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Две тренировки в день: Шевченко активно приступил к работе в «Дженоа»

Павел Соловей
Павел Соловей
11.11.2021
16:28
Новость
Футбол

Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко основательно взялся за работу. Сегодня, 11 ноября, команда из Генуи провела две тренировки.

«Две тренировки в день, «грифоны» в работе», — подписано фото в твиттере клуба.

Ближайший матч «Дженоа» проведет в воскресенье, 21 ноября. В рамках 13-го тура чемпионата Италии генуэзский клуб примет римскую «Рому». Поединок начнется в 21:45.

Команда из Генуи занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, набрав девять очков.

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