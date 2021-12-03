Два воспитанника «Шахтера» забили свои первые голы за основной состав в игре со «Львовом»

В матче семнадцатого тура УПЛ «Шахтер» разгромил «Львов» со счетом 6:1.
Несмотря на разгромный результат, поединок не получился полностью легким для донецкой команды. На перерыв соперники ушли при ничейном счете, причем именно «Львов» забил первым усилиями Эрнеста. Могли гости и удвоить перевес.
На 77-й минуте счет до крупного довел Артем Бондаренко, а на 90-й минуте Ефим Конопля поставил точку в матче. Для обоих воспитанников «Шахтера» эти голы стали дебютными за главную команду «оранжево-черных».
При этом 21-летний Бондаренко в сезоне-2020/2021 отметился восемью результативными ударами в УПЛ в составе «Мариуполя». 22-летний Конопля в минувшем чемпионате забил один гол за «Десну».
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