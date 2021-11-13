Два украинских теннисиста сыграют в финале челленджера в Словакии

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финал парного челленджера в словацкой Братиславе.

В 1/2 финала 35-летний спортсмен в паре с Филиппом Хорански (Словакия) в трех сетах победил португальско-турецкий дуэт Фредерик Феррейра-Силва - Эрги Киркин.

Поединок продлился 1 час 45 минут и завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Во втором полуфинале украинец Денис Молчанов в паре с Александром Недовесовым из Казахстана обыграл индийский дуэт Шрирамбалай Нараянасвами - Дивиж Шаран. Матч завершился со счетом 2:0 (6:2, 6:3).

Финал, в котором встретятся Стаховский и Молчанов, состоися в субботу, 13 ноября. Начало - не раньше 17:30 по Киеву.

В этом сезоне Молчанов выиграл пять парных титулов. В активе Стаховского две победы.

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