Два украинских теннисиста сыграют в финале челленджера в Словакии

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финал парного челленджера в словацкой Братиславе.
В 1/2 финала 35-летний спортсмен в паре с Филиппом Хорански (Словакия) в трех сетах победил португальско-турецкий дуэт Фредерик Феррейра-Силва - Эрги Киркин.
Поединок продлился 1 час 45 минут и завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:3.
Во втором полуфинале украинец Денис Молчанов в паре с Александром Недовесовым из Казахстана обыграл индийский дуэт Шрирамбалай Нараянасвами - Дивиж Шаран. Матч завершился со счетом 2:0 (6:2, 6:3).
Финал, в котором встретятся Стаховский и Молчанов, состоися в субботу, 13 ноября. Начало - не раньше 17:30 по Киеву.
В этом сезоне Молчанов выиграл пять парных титулов. В активе Стаховского две победы.
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