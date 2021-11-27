Два украинских биатлониста вошли в топ-30 гонки в Эстерсунде

В шведском городе Эстерсунде стартовал Кубок Мира по биатлону.

Для мужской сборной Украины первый этап сложился не лучшим образом. Лучший результат показал Антон Дудченко, который финишировал на 24-м месте. Дмитрий Пидручный занял 28-е место место.

Также в гонке участвовали Денис Насыко (41-е место), Богдан Цымбал (52-е место) и Андрей Доценко (76-е место).

Победителем гонки стал норвежец Стурла Хольм Лагрейд. Серебро взял еще один норвежец Тарьей Бё. Бронза досталась французу Симону Дестье.

Ранее женская сборная Украины по биатлону не смогла добыть хороший результат на гонке в Эстерсунде.

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