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Два украинских биатлониста в топ-15 в спринте на Олимпиаде-2022, золото выиграл Йоханнес Бё

Павел Соловей
Павел Соловей
12.02.2022
12:20
Новость
Другие
Биатлон

12 февраля на Олимпийских играх в Пекине прошел мужской спринт. Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный, он занял 13-е место. Артем Прима стал 15-м, Антон Дудченко – 60-й, Богдан Цымбал – 66-й.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё, француз Кентен Фийон-Майе – второй, норвежец Тарьей Бё финишировал третьим.

Биатлон. Спринт

Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,4 (1)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25,5 (1)

3. Тарьей Бё (Норвегия) – 38,9 (1)

13. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.18,6 (1)

15. Артем Прима (Украина) – 1.19,4 (1)

60. Антон Дудченко (Украина) – 2.51,2 (2)

66. Богдан Цымбал (Украина) – 2.58,6 (3)

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