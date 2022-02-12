Два украинских биатлониста в топ-15 в спринте на Олимпиаде-2022, золото выиграл Йоханнес Бё

12 февраля на Олимпийских играх в Пекине прошел мужской спринт. Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный, он занял 13-е место. Артем Прима стал 15-м, Антон Дудченко – 60-й, Богдан Цымбал – 66-й.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё, француз Кентен Фийон-Майе – второй, норвежец Тарьей Бё финишировал третьим.

Биатлон. Спринт

Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,4 (1)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25,5 (1)

3. Тарьей Бё (Норвегия) – 38,9 (1)

…

13. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.18,6 (1)

15. Артем Прима (Украина) – 1.19,4 (1)

60. Антон Дудченко (Украина) – 2.51,2 (2)

66. Богдан Цымбал (Украина) – 2.58,6 (3)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде 12 февраля

Украинский скелетонист рассказал, почему показал на Олимпиаде антивоенный плакат

Сборная Украины не финишировала в лыжной эстафете на Олимпиаде-2022

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.