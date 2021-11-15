Два представителя Украины стали чемпионами мира по самбо

Украинские спортсмены успешно выступают на чемпионате мира по самбо, который проходит в столице Узбекистана Ташкенте.

Копилка нашей сборной пополнилась двумя золотыми медалями. Их завоевали Владислав Руднев и Юлия Гребеножко.

Руднев, выступающий в весовой категории до 79 килограммов, в финале победил узбека Фурката Рузиева. Для него это четвертый титул чемпиона мира.

Юлия Гребеножко (категория до 65 килограммов) в финале одолела представительницу Казахстана Ажар Саликову.

Ранее бронзовая медалистка Олимпиады в Токио в соревнованиях по борьбе Алла Черкасова рассказала, что до сих пор ждет от мэра Львова Андрея Садового обещанную тем квартиру в главном городе Западной Украины.

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