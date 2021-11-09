Два опытных игрока «Прикарпатья» не успевают восстановиться к матчу с «Металлистом»

Идущие на серии из четырех побед ивано-франковцы в следующем туре сыграют в Харькове.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в матче с лидером Первой лиги зелено-желтым совершенно точно не помогут 32-летний голкипер Андрей Новак и 28-летний фланговый защитник Роман Борисевич.
Бывший вратарь «Александрии» остается в лазарете в связи с травмой, полученной на тренировке в конце октября, а капитан муниципального клуба продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок, который случился в мае месяце.
«Прикарпатье» после 17 туров чемпионата занимает 5-е место в Первой лиге. «Металлист» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего соперника на 16 очков. Встреча команд в первом круге в Ивано-Франковске завершилась со счетом 1:4. В том матче ворота хозяев защищал как раз Новак.
Поединок «Металлист» — «Прикарпатье» состоится в субботу, 13 ноября. Начало в 17:45.
Ранее наш сайт сообщал, что три игрока «Прикарпатья» вскоре могут покинуть клуб.
Также стало известно, что лучший бомбардир Первой лиги сезона 2004/2005 назначен спортивным директором «Виктории».
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