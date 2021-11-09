Фрибет 3000 UAH
Калинина (Украина) — Кудерметова (Россия)
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Эксклюзивы

Два опытных игрока «Прикарпатья» не успевают восстановиться к матчу с «Металлистом»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
09.11.2021
13:15
Новость
Эксклюзивы
Два опытных игрока «Прикарпатья» не успевают восстановиться к матчу с «Металлистом»

Идущие на серии из четырех побед ивано-франковцы в следующем туре сыграют в Харькове.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в матче с лидером Первой лиги зелено-желтым совершенно точно не помогут 32-летний голкипер Андрей Новак и 28-летний фланговый защитник Роман Борисевич. 

Бывший вратарь «Александрии» остается в лазарете в связи с травмой, полученной на тренировке в конце октября, а капитан муниципального клуба продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок, который случился в мае месяце.

«Прикарпатье» после 17 туров чемпионата занимает 5-е место в Первой лиге. «Металлист» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего соперника на 16 очков. Встреча команд в первом круге в Ивано-Франковске завершилась со счетом 1:4. В том матче ворота хозяев защищал как раз Новак.

Поединок «Металлист» — «Прикарпатье» состоится в субботу, 13 ноября. Начало в 17:45.

Ранее наш сайт сообщал, что три игрока «Прикарпатья» вскоре могут покинуть клуб.

Также стало известно, что лучший бомбардир Первой лиги сезона 2004/2005 назначен спортивным директором «Виктории».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Виктория» рассталась с Аржановым и еще тремя игроками
«Виктория» рассталась с Аржановым и еще тремя игроками
Основной защитник «Вереса» может покинуть клуб
Основной защитник «Вереса» может покинуть клуб
«Перемога» осталась без двух основных игроков на ближайшие матчи
«Перемога» осталась без двух основных игроков на ближайшие матчи

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи