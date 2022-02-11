Два нападающих «Руха» вернутся в строй не раньше марта

Прогнозы по возвращению в строй нападающих «Руха» оказались слишком оптимистичными.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua восстановление после операций Андрея Борячука и Даниила Кондракова проходит не так быстро, как ожидалось. Оба пока занимаются по индивидуальной программе, хотя Борячук и находится в тренировочном лагере львовян на сборе в Турции.

В лучшем случае, форварды смогут помочь «Руху» в марте.

По имеющейся информации, до начала весенней части чемпионата УПЛ «Рух» планирует провернуть громкий трансфер.

Напомним, что очередной спарринг в Турции подопечные Леонида Кучука сыграют 12 февраля - с «Валмиерой» из Латвии.

Ранее мы сообщали о том, что 6 февраля львовский «Рух» провел контрольный матч с казахстанским «Акжайыком». Встреча закончилась со счетом 1:1.

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