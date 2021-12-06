Два лидера «Ворсклы» интересны «Металлисту»

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский рассказал об интересе «Металлиста» к игрокам «Ворсклы» — полузащитнику Оливье Тиллю и нападающему Руслану Степанюку.

«С финансовой точки зрения, в клубе все нормально. Тем более, зимой обещают хорошие по условиям сборы, но есть другая проблема. В «Ворскле» есть два игрока – Тилль и Степанюк, к которым есть интерес. И есть такой клуб, который активно это все мониторит – это «Металлист».

По Тиллю «Ворскла» все правильно сделал, у него долгосрочный контракт до 2024 года и они его точно не отпустят дешевле, чем за 1,5-2 миллиона евро и его очень сложно будет получить.

По Степанюку тоже очень интересная ситуация. Контракт заканчивался в конце следующего года, но недавно «Ворскла» продлила с ним соглашение на три года, однако прописана клаусула. По моей информации, ориентировочно 600 тысяч евро отступных», — сказал Спиваковский.

В текущем сезоне УПЛ 24-летний Тилль в составе «Ворсклы» провел 15 матчей, забил 8 мячей и сделал 7 ассистов. В активе 29-летнего Степанюка 16 матчей, 6 голов и 2 результативных передачи.

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