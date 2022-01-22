Два легионера до сих пор не присоединились к «Металлисту» на сборах

Сегодня харьковчане проведут первый контрольный матч на сборе в Турции.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, тренерский штаб Александра Кучера по-прежнему не может рассчитывать на двух полузащитников — капитана команды Фареса Балули и новичка Паулиньо. Оба футболиста по уважительным причинам пропускают сбор, и пока не известно, как скоро присоединятся к команде.

26-летний Балули в нынешнем сезоне провел 16 матчей и забил 6 мячей в Первой лиге. Также на счету француза 2 поединка в Кубке Украины.

23-летний Паулиньо был представлен в качестве игрока «Металлиста» в ноябре прошлого года, когда харьковчане выкупили права на бразильца у «Сан-Паулу». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,6 млн евро.

Первый сбор «Металлиста» в Анталье продлится до 27 января. За это время лидер Первой лиги проведет четыре спарринга.

Накануне «Металлист» закрыл сделку по трансферу вратаря.

Также наш сайт сообщал, что харьковский клуб покинет опытный хавбек.

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