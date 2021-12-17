Два игрока «Ужгорода» продолжат карьеру в Венгрии

20 января 2022 года футболисты «Ужгорода» возобновят подготовку к весенней части сезона.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сегодня были расторгнуты контракты по обоюдному согласию сторон с Василием Пиняшко, Виктором Ряшко, которые продолжат карьеру в соседней Венгрии и Андреем Вискрибенцевым. Также не исключен вариант, что арендованный у «Вереса» Николай Гайдучик вернется в ровенскую элитную команду.
По имеющейся информации, второй этап подготовки «Ужгорода» запланировал провести в Венгрии, где подопечные Богдана Блавацкого сыграют первые в новом году спарринги. Закарпатцы собираются усилиться 5-6 новичками, среди которых будет и легионер.
Напомним, что «Ужгород» занимает в Первой лиге 15 место, набрав 16 очков.
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