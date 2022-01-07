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Два игрока «Ужгорода» перебрались в Венгрию

Павел Соловей
Павел Соловей
07.01.2022
13:11
Новость
Футбол

Полузащитники «Ужгорода» Василий Пыняшко и Виктор Ряшко будут защищать цвета клуба из третьего венгерского дивизиона. Украинские хавбеки подписали контракты с клубом «Колорсити Казинцбарцика».

29-летний Пыняшко в этом сезоне провел 21 поединок и отдал две результативные передачи. До «Ужгорода» вингер выступал за «Минай» и словацкий клуб «Собранце».

29-летний Ряшко в этом сезоне сыграл 21 матч, забив пять мячей и сделав два ассиста. Ранее Ряшко защищал цвета «Буковины и «Балмазуйвароша».

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