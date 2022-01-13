Два игрока покинули «Мариуполь»

«Мариуполь» официально сообщил о прекращении сотрудничества с двумя игроками. Речь идет о голкипере Олеге Кудрике и защитнике Станиславе Микицее.

25-летний Кудрик выступал за «Мариуполь» c лета 2020 года. Суммарно за это время он провел 22 матча в УПЛ.

32-летний Микицей перешел в «Мариуполь» только летом 2021 года. За это время провел 7 матчей. Ранее Микицей уже выступал за «Мариуполь» в 2009 –2011 годах.

На зимний перерыв мариупольская команда ушла на последнем, 16-месте в турнирной таблице УПЛ.

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