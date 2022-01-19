Два игрока покинули «Альянс», пять новичков должны приехать

24 января команда из Липовой Долины возвращается из отпуска

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, больше не будут выступать за «Альянс» защитники Роман Адаменко и Кирилл Зайков.

Первый этап подготовки будет проходить в Сумской области.

По имеющейся информации, на просмотр должны приехать пять потенциальных новичков.

Во второй половине января «Альянс» отправится на сбор в Турцию. Команде будет тренироваться в Сиде. До выезда в Турцию «Альянс» планирует провести спарринг с «Полтавой» (5 февраля).

«Альянс» занимает 3-е место в чемпионате страны Первой лиги.

Напомним, что в 21 туре в Первой лиге «Альянс» 19 марта будет принимать житомирское «Полесье».

Ранее сообщалось, что ФК «Сумы» объявил имя нового главного тренера команды.

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