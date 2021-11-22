Два игрока «Николаева» перешли в «Энергию»

Команда из Новой Каховки нашла усиление в соседней области.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, опорный хавбек Виктор Окатый и правый полузащитник Владислав Жавко, недавно разорвавшие контракты с «Николаевом», определились с новым клубом. Они пополнят ряды «Энергии». При этом Жавко в весенней части прошлого сезона уже играл за команду из Новой Каховки, тогда на правах аренды из «Таврии».

28-летний Окатый в нынешнем чемпионате Второй лиги провел 16 матчей и забил 3 мяча. 24-летний Жавко (на фото) принял участие в 16 поединках и отметился 2 голами. Добавим, что прошлом году футболисты играли вместе за «Таврию».

«Николаев» занимает 6-е место в группе Б Второй лиги, «Энергия» идет на 13-й позиции.

Ранее наш сайт сообщал, что «Николаев» уволил почти всех игроков и сотрудников клуба.

Также стало известно, что у Грицука и еще пяти футболистов истекают контракты с «Полесьем».



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