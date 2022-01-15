Два игрока «Металлиста» могут вернуться в «Краматорск»

Кому-то придется покинуть харьковскую команду.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вратарь Артур Денчук и полузащитник Владислав Нехтий в зимнее трансферное окно сменят прописку. Опытные футболисты в нынешнем сезоне выпали из основной обоймы «Металлиста» и в ближайшее время покинут клуб.

По нашей информации, игроков хочет видеть у себя «Краматорск» — клуб, за который и Денчук, и Нехтий выступали еще тогда, когда он был «Авангардом». Собственно, оттуда летом 2020 года футболисты и перебрались во второлиговый «Металл».

30-летний Нехтий в нынешнем сезоне Первой лиги провел 5 матчей. Также на его счету 1 игра в Кубке Украины.

29-летний Денчук в заявку на матчи текущего чемпионата не попадал, проведя за «Металлист» 1 поединок в Кубке страны.

«Металлист» — лидер Первой лиги, «Краматорск» борется за выживание, занимая 12-е место. Недавно основной голкипер краматорчан перешел в «Полесье».

«Краматорск» выходит из отпуска 16 января. Первый зимний спарринг команда Алексея Городова проведет 24 января с «Полтавой».

Ранее наш сайт сообщал, что еще один вратарь «Металлиста» принял предложение «Полесья».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



После матча с «Зарей» в Кубке Украины «Металлист» снова отправится за границу

Автор последнего гола «Металлиста» в УПЛ проходит сборы с «Полесьем»

Еще один игрок «Оболони» перешел в «Металлист»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.