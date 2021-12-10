Два игрока «Львова» пропустят матч против «Ворсклы»

11 декабря в 18 туре чемпионата УПЛ «Львов» будет принимать одного из лидеров - «Ворсклу».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua в этом поединке «горожанам» не смогут помочь защитники - дисквалифицированный легионер Энес Махмутович и не избежавший повреждения Борис Крушинский, которому уже сделали операцию.
В этой связи главному тренеру Олегу Дулубу снова придется вносить коррективы в центре обороны, выбирая между легионером Лека, Александром Романчуком и вернувшимся в строй после дисквалификации Иваном Брикнером.
Напомним, что «Львов» занимает в чемпионате УПЛ 12 место, набрав 16 очков.
Также Довбика хотят заполучить пять европейских клубов.
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