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Два игрока «Львова» пропустят матч против «Ворсклы»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
10.12.2021
20:55
Новость
Футбол

11 декабря в 18 туре чемпионата УПЛ «Львов» будет принимать одного из лидеров - «Ворсклу».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua в этом поединке «горожанам» не смогут помочь защитники - дисквалифицированный легионер Энес Махмутович и не избежавший повреждения Борис Крушинский, которому уже сделали операцию.

В этой связи главному тренеру Олегу Дулубу снова придется вносить коррективы в центре обороны, выбирая между легионером Лека, Александром Романчуком и вернувшимся в строй после дисквалификации Иваном Брикнером.

Напомним, что «Львов» занимает в чемпионате УПЛ 12 место, набрав 16 очков.

Также Довбика хотят заполучить пять европейских клубов.

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