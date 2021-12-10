Два игрока «Львова» пропустят матч против «Ворсклы»

11 декабря в 18 туре чемпионата УПЛ «Львов» будет принимать одного из лидеров - «Ворсклу».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua в этом поединке «горожанам» не смогут помочь защитники - дисквалифицированный легионер Энес Махмутович и не избежавший повреждения Борис Крушинский, которому уже сделали операцию.

В этой связи главному тренеру Олегу Дулубу снова придется вносить коррективы в центре обороны, выбирая между легионером Лека, Александром Романчуком и вернувшимся в строй после дисквалификации Иваном Брикнером.

Напомним, что «Львов» занимает в чемпионате УПЛ 12 место, набрав 16 очков.

Также Довбика хотят заполучить пять европейских клубов.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Три ассиста Мудрика, голы Бондаренко и Конопли: как «Шахтер» громил «Львов»

«Ворскла» в матче с удалением и незабитым пенальти отстояла ничью во Львове

Воробей: «Шахтер» хотел забить побольше мячей «Львову»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.