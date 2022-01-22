Два игрока «Динамо» присоединились к «Черноморцу»

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий Владислав Ванат и голкипер Владислав Кучерук, которые арендованы «Черноморцем» у «Динамо», присоединились к «морякам» на сборе в Турции после болезни.
По имеющейся информации, есть договоренность, что оба футболиста проведут вторую часть чемпионата в составе «Черноморца» на правах аренды. И если их игра устроит главного тренера команды Романа Григорчука, клубы могут вступить в переговоры о полноценных переходах динамовцев в одесский клуб.
В текущем сезоне УПЛ 22-летний Кучерук в составе «Черноморца» провел 15 матчей, в которых пропустил 28 мячей. 20-летний Ванат сыграл за «моряков» 17 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 ассист.
Ранее мы сообщали, что два легионера до сих пор не присоединились к «Металлисту» на сборах.
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