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Два игрока «Динамо» присоединились к «Черноморцу»

Вячеслав Кульчицкий
Вячеслав Кульчицкий
22.01.2022
12:44
Новость
Эксклюзивы
Два игрока «Динамо» присоединились к «Черноморцу»

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий Владислав Ванат и голкипер Владислав Кучерук, которые арендованы «Черноморцем» у «Динамо», присоединились к «морякам» на сборе в Турции после болезни.

По имеющейся информации, есть договоренность, что оба футболиста проведут вторую часть чемпионата в составе «Черноморца» на правах аренды. И если их игра устроит главного тренера команды Романа Григорчука, клубы могут вступить в переговоры о полноценных переходах динамовцев в одесский клуб.

В текущем сезоне УПЛ 22-летний Кучерук в составе «Черноморца» провел 15 матчей, в которых пропустил 28 мячей. 20-летний Ванат сыграл за «моряков» 17 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 ассист.

Ранее мы сообщали, что два легионера до сих пор не присоединились к «Металлисту» на сборах.

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