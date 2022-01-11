Два игрока «Динамо» не смогли поехать на сбор с «Черноморцем»

Болезнь внесла коррективы в планы Владислава Кучерука и Владислава Ваната. Эти футболисты, которые принадлежат «Динамо», пропустят первый сбор одесского клуба, где они находятся в аренде.

Несмотря на всю секретность нового «Черноморца», Meta-ratings.com.ua в итоге рассекретил всех, кто отправился с Романом Григорчуком на первый зарубежный сбор. Прилетев в Турцию ночью 10 января, одесситы, немного отоспавшись, провели первое занятие на первом из двух запланированных тренировочных сборов. В нем, правда, смогут принять участие не все футболисты. Не поехали на турецкий сбор двое игроков, выступавших в осенней части сезона в команде на правах аренды — вратарь Владислав Кучерук и нападающий Владислав Ванат. Оба заболели.

Ранее стало известно, что «Черноморец» заключил контракт с защитником из Швеции.

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