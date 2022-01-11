Два игрока «Динамо» на первом сборе в Испании будут работать по индивидуальной программе

Киевское «Динамо» официально завершает отпуск 13 января, однако большая часть игроков команды уже вернулись в Киев и начали новый год с традиционного медосмотра.

Более активный тренировочный процесс у киевлян начнется 14 января, а 17 января команда отправится на первый сбор в Испанию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, по предварительной информации, на первом сборе с небольшими ограничениями будут работать два игрока «Динамо» — Денис Попов и Артем Беседин, которые получили травмы в прошлом году.

Беседин еще не полностью восстановился после травмы, полученной на Евро-2020

На данный момент известно, что на первом сборе в Испании «Динамо» планирует провести пять товарищеских матчей. Пока что есть договоренность о трёх играх. Первым соперником киевлян в новом году должен стать латвийский клуб РФШ (21 января), потом встреча со шведским «Кальмаром» (24 января), затем спарринг с норвежским «Буде-Глимтом» (27 января).

Ранее мы сообщали о том, что два игрока «Динамо» не смогли поехать на сбор с «Черноморцем».

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