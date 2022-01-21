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Два футболиста прекратили сотрудничество ФК «Мариуполь»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
21.01.2022
18:38
Новость
Трансферы

«Мариуполь» прекратил сотрудничество с полузащитником Владиславом Клименко и защитником Петаром Босанчичем, сообщает официальный сайт приазовцев.

Клименко стал игроком команды летом 2021 года. За это время хавбек сыграл 6 матчей в Премьер-лиге и отличился одним забитым голом.

Босанчич пополнил ряды приазовцев в сентябре 2021 года. В нынешнем чемпионате в активе Петара 5 матчей.

Мариуполь

Также игрок «Динамо» на правах аренды перешел в венгерский клуб.

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