Два футболиста прекратили сотрудничество ФК «Мариуполь»

«Мариуполь» прекратил сотрудничество с полузащитником Владиславом Клименко и защитником Петаром Босанчичем, сообщает официальный сайт приазовцев.



Клименко стал игроком команды летом 2021 года. За это время хавбек сыграл 6 матчей в Премьер-лиге и отличился одним забитым голом.

Босанчич пополнил ряды приазовцев в сентябре 2021 года. В нынешнем чемпионате в активе Петара 5 матчей.

Также игрок «Динамо» на правах аренды перешел в венгерский клуб.

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