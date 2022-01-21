Два футболиста прекратили сотрудничество ФК «Мариуполь»

21.01.2022
18:38
Новость
Трансферы
«Мариуполь» прекратил сотрудничество с полузащитником Владиславом Клименко и защитником Петаром Босанчичем, сообщает официальный сайт приазовцев.
Клименко стал игроком команды летом 2021 года. За это время хавбек сыграл 6 матчей в Премьер-лиге и отличился одним забитым голом.
Босанчич пополнил ряды приазовцев в сентябре 2021 года. В нынешнем чемпионате в активе Петара 5 матчей.
Также игрок «Динамо» на правах аренды перешел в венгерский клуб.
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