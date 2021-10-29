Два экс-игрока «Металлиста» не помогут «Перемоге» в битве лидеров Второй лиги

В субботу в Никополе пройдет второлиговое дерби с участием команд, претендующих на повышение в классе.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в матче 16-го тура Второй лиги со «Скоруком» из Никопольского района днепровской «Перемоге» не помогут полузащитник Владислав Краев и нападающий Артем Радченко.

Воспитанник «Металлиста» Радченко (14 матчей, 3 гола в текущем чемпионате) из-за мышечной травмы пропустил скандальный поединок с «Сумами» в прошлом туре, и не факт, что успеет восстановиться к игре следующего тура с «Полтавой».

Арендованный у того же «Металлиста» Краев (15 игр) против «Сум» отбегал весь матч, но лишь усугубил полученную до этого травму большого пальца на ноге.

По итогам первого круга Второй лиги «Скорук» с 33 очками занимает 2-е место в группе Б. «Перемога», у которой 29 очков, делит 4–5 места с «Николаевом». Встреча географических соседей на старте чемпионата завершилась вничью (0:0).

Ранее стало известно, что три игрока «Нивы» пропустят воскресный матч чемпионата с «Эпицентром».

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