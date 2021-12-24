Дуць: уровень Первой лиги Украины выше, чем в Казахстане

Бывший защитник молодежной сборной Украины Игорь Дуць эксклюзивно рассказал Meta-ratings.com.ua, что собой представляет первая лига Казахстана.

«В ней выступает 12 команд, половина из которых — дублирующие составы элитных клубов и футбольные академии. Конечно, уровень украинской Первой лиги — повыше, однако была возможность убедиться, что перспективных игроков хватает. Необходимо уточнить, что играли мы преимущественно на искусственных газонах не последнего поколения, к тому же, при высокой температуре, что создавало дополнительные трудности. С остальным все было нормально: проживали в гостинице, были обеспечены питанием, не вызывали особых нареканий и условия для тренировок.

В команде Первой лиги разрешено задействовать не больше трех легионеров, этим правом «Окжетпес» воспользовался по максимуму. Что касается ответа на вопрос, то за «Мактаарал», повысившийся в классе, выступал наш Валерий Степаненко, а за «Киран», занявший третье место — Валерий Новотрясов и Редван Mемешев».

Полностью эксклюзивное интервью Игоря Дуця для нашего сайта читайте здесь.

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