Дулуб: с удовольствием провел новогодние дни в Одессе

Главный тренер ФК «Львов» Олег Дулуб часть отпуска решил провести в Одессе, в которую влюбился еще больше трёх с лишним лет назад, когда возглавлял «Черноморец».



О том, как провел Новый год в Одессе, белорусский тренер ФК Львов рассказал в интервью Meta-ratings.com.ua.

«Этот город обладает необыкновенной аурой, которую я ощутил сразу же, как только появился в нем в начале осени 2017 года. Мой приезд в Одессу инициировал коллега по тренерскому штабу Александр Грановский, который предложил провести в ней новогодние дни. Я охотно согласился с его предложением, приехав в приморский город с супругой и сыном. За неделю удалось познакомиться с Одессой гораздо глубже, чем во время моей работы в «Черноморце».

Удивительный город – со своим шармом, укладами и особой атмосферой. Одесса и по части футбола всегда была особой. Желаю ей вернуть былую славу».

Напомним, что ФК «Львов» подготовку к весенней части сезона начнет в первой декаде января. Неделя пойдет на медосмотр и тестирование, после чего 17-го января команда отправится в Турцию.

Ранее Роман Григорчук в эксклюзивном интервью рассказал нам о своем возвращении в «Черноморец».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Львов» на сборах встретится с командой, игравшей в Лиге чемпионов

Первый матч в новом году ФК «Львов» проведет против австрийцев

У ФК «Львов» будет новый тренер вратарей

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.