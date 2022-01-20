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Дулуб о перестановках в «Львове»: ничего личного, только профессиональное

Игорь Яслик
Игорь Яслик
20.01.2022
11:41
Новость
Футбол

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о многочисленных кадровых изменениях в команде во время зимнего трансферного окна.

«Нам пришлось отказаться от Альваро из-за несоответствия уровня его притязаний тому, как он себя ведет. Шина получил хорошее финансовое предложение из Казахстана. Он попросил руководство уйти в аренду. Он остается игроком нашего клуба, если что-то пойдет не так, то он вернется. Пернамбуко ушел в аренду в «Шериф». Махмутович — квалифицированный игрок, но не дотягивает по скорости.

Мы проводили тестирование, которое показало, что у нас достаточно быстрая команда. Если защитник медленный, то мы не сможем поднять линию обороны и нам придется защищаться у своей штрафной. Это, в свою очередь, будет забирать у нас много сил при выходе в атаку. Брикнер покинул команду, так как на его место пришел более квалифицированный футболист Васильев. Здесь нет ничего личного, чисто профессиональное», — сказал Дулуб в интервью телеканалу «Футбол».

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