Дулуб – о матче с «Зарей»: имели моменты сделать счет не только 2:0, но и 4:0

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал матч 15-го тура УПЛ с «Зарей». Поединок прошел во Львове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

«Хорошая игра с нашей стороны и, на мой взгляд, самое главное – мы видели команду, которая билась друг за друга, и, в конечном итоге, такой хороший счет для нас.

У нас была идеальная игра? Пока не могу сказать. Нужно посмотреть. В игре в обороне – да. Первый тайм, наверное, была идеальная игра. Потому, что ничего не дали создать у наших ворот и имели моменты сделать счет не только 2:0, но и 3:0, и 4:0», — сказал Дулуб в эфире телеканала «Футбол 1».

Победа позволила «Львову» подняться с 13-го места в турнирной таблице УПЛ на десятое.

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