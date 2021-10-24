Дулуб – о матче с «Черноморцем»: игра была даже не за шесть очков, а за девять

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал матч 12-го тура УПЛ с «Черноморцем», который завершился вничью со счетом 1:1.
«Перекладина, штанга… Можно сказать, что нам немного повезло в этой игре. Когда-то должно было невезение закончиться.
Была нервозность, результат довлел и никто не хотел проигрывать. Игра была даже не за шесть очков, а за девять. Мы надеялись, что возьмем три очка и прервем свою неудачную серию.
В первом тайме не удалось выполнить план на игру, а вот во втором сыграли немного лучше», — сказал Дулуб в эфире телеканала «Футбол 1».
В текущем сезоне УПЛ «Львов» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.
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