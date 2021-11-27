Дулуб: матч с «Мариуполем» был не за шесть, а за девять очков

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб дал комментарий после победного выездного матча с «Мариуполем» (1:0) в рамках 16-го тура УПЛ.

«Очень тяжелый матч. Я бы сказал, что это не за шесть очков, а за девять. Слишком много у нас таких матчей. Настраивали ребят, что «Мариуполь» — очень непростая команда, которая в атаке играет организованно. В атаке у них играют хорошие ребята. Думаю, ни одна команда Премьер-лига не откажется от трио Кащук – Вьюнник – Топалов, а также Мишнева, который их поддерживает из глубины.

Мне очень понравилось, как мы играли, как держались все вместе. И добыли тяжелейшую победу. Не будем забывать, что в прошлом туре у нас была еще одна сложная игра с «Зарей», в которой мы также победили. Плюс дальний переезд. Благодарен ребятам, что они выдержали и победили», — цитирует Дулуба официальный сайт «Мариуполя».

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