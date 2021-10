Дулуб: «Львов» в каждом матче подстраивается под соперников

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился впечатлениями от победного гостевого матча с «Колосом» (1:0) в рамках тринадцатого тура УПЛ.

«Дал ли нам дополнительную мотивацию выход в четвертьфинал Кубка? Я бы рассматривал это с другой точки зрения. Психологически — да. Но физически я благодарен игрокам, что они выдержали эту игру.

Понимает ли команда, чего я от нее хочу? Я снова скажу, что благодарен игрокам за то, что пытаются понять, чего мы хотим. Спасибо им.

За счет чего выиграли? Мне кажется, что за счет командной игры, организации и большого желания выиграть.

Замены? Наверное, да, они усилили игру. Это не плановые замены. Мы смотрели на замены соперника, на физическое состояние наших игроков. Мы подстраиваемся под соперника в каждой игре», — сказал Дулуб в интервью телеканалу «Футбол».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Таким вы Пятова ещё не видели. Голкипер в роскошном костюме Грифона исполнил хит We Will Rock You