Дулуб: «Львов» сможет посмотреть на легионеров только на сборе в Турции

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал, как его команда планирует комплектоваться во время зимнего перерыва.



«Наш приоритет на данном отрезке — украинские футболисты. Легионеров мы можем смотреть только в Турции, когда будет земля и травяные поля. Здесь мы приступаем к работе 10 января, когда будет снег.

Легионера, который прилетает из любой страны Европы и попадает в такие условия, ты особо не увидишь, а просто потеряешь неделю времени. Единственное, что будет проведено — это тестирование на скорость, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится команда.

Хотелось бы, конечно, усилиться, хороших футболистов много не бывает. Поэтому все, что нам будут предлагать, мы рассмотрим. Будем искать, прежде всего, игроков атакующей группы.

Я бы очень хотел, чтобы до 10 января наша команда была сформирована процентов на 90, но я понимаю, что это будет сложно сделать. Но если ты хочешь получить желаемое — проси невозможного», — сказал Дулуб в интервью телеканалу «Футбол».

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