Дулуб: «Львов» был ближе к победе, чем «Ворскла»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб дал комментарий после матча с «Ворсклой» (1:1) в рамках 18-го тура УПЛ.

«Не самый хороший результат. Это была последняя игра в этом году, и я думаю, что мы были ближе к победе, чем «Ворскла», но не повезло.

Думаю, сегодня нам, в первую очередь, не хватило везения, а потом уже и мастерства игроков в тех эпизодах, которые у нас были. Мое мнение — там было легче забить, чем не забить.

Потери в составе у соперника? Я не думаю, что у «Ворсклы» многих не было. Там только один Пуцлин не играл. У нас тоже не было Махмутовича, так что по игрокам 1:1.

В перерыве мы как раз акцентировали внимание своих игроков на таких моментах, когда на дальней штанге было два игрока «Ворсклы» против одного нашего. Это и привело к голу.

Мы не угадали с выходом Ременяка, который забил гол, это плановая замена. Мы подстраивались под «Ворсклу», подстраивались под их стиль игры, поэтому поменяли систему игры. Перешли на 3-5-2 с Брикнером. Он должен был играть с Тиллем — это ему удалось.

Как оценю свой отрезок работы во «Львове»? Думаю, что удовлетворительно. Не хорошо, но и не плохо», — сказал Дулуб в интервью телеканалу «Футбол».

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