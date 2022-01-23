Дулуб: хорошо, что не пропустили, но «Львову» надо работать над атакой

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился впечатлениями от спарринга с австрийским «Хартбергом» (0:0) на зимнем сборе.

«Это была очень тяжелая игра, футболисты находятся под нагрузками. Хорошо, что не пропустили гол, но надо работать над атакой. Фарук Мия сыграл всего 30 минут, у него был мышечный спазм. Я просил игроков, когда они будут чувствовать что-то необычное, выходить из игры, чтобы не было мышечных травм», — сказал Дулуб в интервью телеканалу «Футбол».

«Львов» ушел на зимние каникулы на двенадцатом месте в таблице УПЛ, набрав 17 очков за 18 туров. «Горожане» планируют серьезно изменить составы команды перед второй половиной сезона.

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