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Дулуб: изучали в Турции «Александрию», они тоже смотрели наши игры

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
17.02.2022
15:18

Главный тренер «Львов» Олег Дулуб в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о том, как он изучал игру «Александрии».

«Я присутствовали на двух спаррингах александрийцев, они произвели неплохое впечатление, кстати, новички «горожан» существенно повлияли на стиль их игры. Владею информацией, что и представители «Александрии» побывали на наших поединках и поэтому также, образно говоря, будут «вооружены». Вот почему преимущество получит та команда, которая лучше использует домашние заготовки».

Полное интервью с Олегом Дулубом читайте здесь.

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