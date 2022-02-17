Дулуб: изучали в Турции «Александрию», они тоже смотрели наши игры

Главный тренер «Львов» Олег Дулуб в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о том, как он изучал игру «Александрии».
«Я присутствовали на двух спаррингах александрийцев, они произвели неплохое впечатление, кстати, новички «горожан» существенно повлияли на стиль их игры. Владею информацией, что и представители «Александрии» побывали на наших поединках и поэтому также, образно говоря, будут «вооружены». Вот почему преимущество получит та команда, которая лучше использует домашние заготовки».
Полное интервью с Олегом Дулубом читайте здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.