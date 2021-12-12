Дудченко: в лыжном ходе я добился значительного прогресса по сравнению с прошлым сезоном

Украинский биатлонист Антон Дудченко поделился впечатлениями от выступления нашей сборной, которая заняла седьмое место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Удалось немного поднять команду, но вообще нужно было стрелять из пяти, тогда можно было бы попытаться побороться за топ-6.

Сегодня на огневом рубеже полный штиль, поэтому промахи — это, скорее всего, просто волнение, потому что на стойке немного потряхивало. На данный момент таков результат.

Я думаю, что довольно неплохо начал сезон. Возможно, где-то есть проблемы со стрельбой, не всегда удается стрелять быстро и точно.

Что касается лыжного хода, то есть значительный прогресс, если сравнивать с прошлым сезоном. Поэтому вообще доволен началом.

Я не могу сказать, что я молодой спортсмен. Я уже четыре сезона бегаю по взрослым, поэтому за то время, что я тренируюсь с командой, нужно было сделать прогресс. Это планомерная работа, которую мы делаем и есть небольшие шаги вперед», — сказал Дудченко в интервью телеканалу «Суспильный».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Хит-парад «Украинские клубы в еврокубках»: «Динамо» и Яремчук, разгромы от «Баварии» и «Реала», гол Назарины

Ошеломительная победа: Ломаченко загнал Комми серией пушечных ударов

«Вратарь не ожидал такой траектории». Назарина — о супер-голе норвежцам, еврокубках и матче с «Динамо»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.