Дудченко: в лыжном ходе я добился значительного прогресса по сравнению с прошлым сезоном

Украинский биатлонист Антон Дудченко поделился впечатлениями от выступления нашей сборной, которая заняла седьмое место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
«Удалось немного поднять команду, но вообще нужно было стрелять из пяти, тогда можно было бы попытаться побороться за топ-6.
Сегодня на огневом рубеже полный штиль, поэтому промахи — это, скорее всего, просто волнение, потому что на стойке немного потряхивало. На данный момент таков результат.
Я думаю, что довольно неплохо начал сезон. Возможно, где-то есть проблемы со стрельбой, не всегда удается стрелять быстро и точно.
Что касается лыжного хода, то есть значительный прогресс, если сравнивать с прошлым сезоном. Поэтому вообще доволен началом.
Я не могу сказать, что я молодой спортсмен. Я уже четыре сезона бегаю по взрослым, поэтому за то время, что я тренируюсь с командой, нужно было сделать прогресс. Это планомерная работа, которую мы делаем и есть небольшие шаги вперед», — сказал Дудченко в интервью телеканалу «Суспильный».
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