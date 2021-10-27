Дубль Зубкова помог «Ференцварошу» выйти в 1/8 финала Кубка Венгрии

В матче 1/16 финала Кубка Венгрии «Ференцварош» разгромил «Токол» со счетом 7:0. Украинский вингер Александр Зубков оформил дубль, поразив ворота соперника на 12-й и 42-й минутах.

Эти голы стали первыми для Зубкова в текущем сезоне. В предыдущих 14 матчах «Ференцвароша» во всех турнирах украинец отдал две голевые передачи.

В чемпионате Венгрии «Ференцварош» занимает второе место после девяти туров.

Напомним, что Зубков получил вызов в сборную Украины на ноябрьские матчи с Болгарией и Боснией и Герцеговиной.

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