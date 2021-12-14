Дубинчак вернется в «Динамо» в случае ухода Миколенко

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко близок к смене клубной прописки. 22-летний игрок бело-синих ведет переговоры с европейским клубом.

Ранее была информация, что Миколенко, скорее всего, станет игроком «Эвертона».

Если стороны окончательно договорятся об этом переходе, то на его позицию киевский клуб досрочно вернет арендованного «Днепру-1» Владислава Дубинчака, сообщает телеканал «Футбол 1».

Аренда Дубинчака в «Днепре-1» рассчитана до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне УПЛ 23-летний Дубинчак в составе днепровской команды провел 16 матчей.

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Источник: в Миколенко заинтересован клуб АПЛ

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