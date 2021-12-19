Дубинчак прокомментировал возможное возвращение в «Динамо»

Защитник «Днепра-1» Владислав Дубинчак рассказал, готов ли он вернуться в «Динамо», которому он принадлежит.



«Для того, чтобы понять, готов ли я играть в «Динамо», я должен сначала попасть в его основную обойму. А чтобы получить свой шанс, нужно набраться терпения, какое-то время посидеть на лавочке – это тоже очевидно. Но оценивая ситуацию глобально, твердому статусу запасного в топовой команде я всегда предпочту регулярную игровую практику в команде поскромнее.

Если меня снова вызовут в Киев, я, конечно, поеду и буду делать все, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Хотя понимаю, что одного моего желания мало – все будет решаться на уровне руководителей клубов и тренеров. Так что сейчас я полностью сосредоточен на выступлениях за «Днепр-1» и стоящих перед ним задачах», – сказал Дубинчак в интервью «Фу».

Ранее была информация, что «Динамо» планирует вернуть Дубинчака из аренды в «Днепре-1», если Миколенко перейдет в «Эвертон».

Также Безус сделал два ассиста в победном матче «Гента».

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