Драгович назвал причину перехода в киевское «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Александар Драгович объяснил, почему перешел в киевский клуб, хотя у него якобы были предложения в лондонский «Арсенал», «Рому» и «Интер».

«Если бы эти предложения были у меня на бумаге, как вы думаете, я бы поехал в Киев? Были разговоры о разном интересе, но не от «Манчестер Юнайтед». Я был бы первым, кто бы назвал человека дураком, если бы он отказался от такого предложения.

Я должен сказать правду: у меня не было такого предложения, поэтому я хотел построить для себя такую же дорогу в топ-чемпионат, как Видич, проложивший ее через Россию. Поэтому я и подумал о клубе из Восточной Европы. Эти лиги были похожи», — сказал Драгович.

Австриец выступал за «Динамо» с 2013 по 2016 год.

Ранее Виталий Миколенко дал комментарий по поводу своего перехода из киевского «Динамо» в «Эвертон».

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