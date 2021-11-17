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Довбик: выхожу и забиваю в ответственный момент, как джокер

Павел Соловей
Павел Соловей
17.11.2021
09:34
Новость
Футбол

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал заключительный матч квалификации на чемпионат мира-2022 с Боснией и Герцеговиной (2:0).

«Провели хороший матч. Был важен результат, и была вязкая и тяжелая игра. Все в раздевалке прыгают и празднуют, но прошли всего 50% пути.

Так получается, что выхожу и забиваю в ответственный момент. Как джокер. Хорошо, что есть такой игрок», — сказал Довбик в эфире телеканала «Футбол 1».

Сборная Украины вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022. Своего соперника сине-желтые узнают 26 ноября.

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